Украина и Польша создадут совместную оперативную группу по беспилотникам

Украина и Польша договорились создать совместную оперативную группу по беспилотным авиационным системам.

Об этом на брифинге с министром обороны Польши сообщил глава военного ведомства Украины Денис Шмыгаль.

«В состав группы по БПЛА войдут представители украинских и польских вооруженных сил. Эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив. Мы будем интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, которые должны усилить защиту людей и критической инфраструктуры», - отметил Шмыгаль.

По его словам, центральным элементом совместной оперативной группы будут программы совместного обучения.

Он также отметил, что, таким образом, Киев и Варшава переводят сотрудничество по безопасности на новый уровень в ответ на действия России, которые угрожают европейским странам.

Источник: ТАСС