Зеленский: ВСУ вернули семь населенных пунктов

Украинская армия с начала контрнаступательных операций в направлении Доброполья вернула территорию площадью 160 квадратных километров и 7 населённых пунктов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в X.

«Донецкая область. Я встретился с нашими воинами, участвующими в контрнаступлении под Добропольем.

Поговорил с защитниками, поблагодарил их за достижения и вручил государственные награды. Также получил доклад от Главнокомандующего Александра Сырского о ходе операции, общей ситуации на фронте и дальнейших планах.

Шаг за шагом наши воины освобождают нашу землю: с начала операции возвращено 160 квадратных километров и семь населённых пунктов, более 170 квадратных километров и девять населённых пунктов зачищены от оккупантов. Почти сотня захватчиков взята в плен, а только за последние несколько недель россияне понесли тысячи потерь — убитых и раненых.

Благодарю наших воинов за стойкость. Вы — настоящий пример для Вооружённых сил Украины и для всех воинов наших Сил обороны. Я признателен за вашу смелость», – отметил Зеленский.