В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения

По данным Национальной гидрометеорологической службы, с 19 по 21 сентября ожидается ветреная погода, в связи с чем по стране объявлены жёлтый и оранжевый уровни погодной опасности.

Как передает 1news.az, согласно жёлтому предупреждению, в Баку, на Абшеронском полуострове и в большинстве районов ожидается северо-западный ветер с порывами от 13,9 до 20,7 м/с.

Согласно оранжевому предупреждению, в Нахчыванской АР, Кяльбаджаре, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Дашкесане, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Хызы, Сиязани, Нефтчале, Евлахе, Мингячевире, Барде, Тертере, Нефтчале и Агджабеди ожидается северо-западный ветер, который будет усиливаться до 20,8–28,4 м/с.