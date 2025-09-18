В Баку наблюдаются пробки на 14 направлениях - ФОТО - СПИСОК
В четверг утром на ряде столичных дорог образовались заторы.
Об этом сообщил Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
По данным, движение транспорта затруднено на следующих направлениях:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буньядова;
3. Проспект Тбилиси, от станции метро "20 Января" в сторону центра;
4. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
5. Проспект Зии Буньядова, от Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
6. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
7. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
8. Улица Юсифа Сафарова – в направлении центра;
9. Улица Юсифа Сафарова – в направлении проспекта Гейдара Алиева;
10. Улица Микаила Мушвига, от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;
11. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в сторону парка "Деде Горгуд";
12. Проспект Хатаи – в направлении проспекта Гейдара Алиева;
13. Проспект Ататюрка – в направлении проспекта Зии Буньядова;
14. Улица Абдулвахаба Саламзаде – в направлении проспекта Зии Буньядова.