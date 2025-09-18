В Баку временно разрешили движение по автобусным полосам - ВИДЕО

В некоторых районах Баку временно разрешено движение по автобусным полосам, а работа парковочной службы приостановлена.

Изменения касаются проспекта Азадлыг, улицы Шамси Бадалбейли и ряда других территорий с интенсивным движением. По словам водителей, эта мера уже заметно сократила заторы.

Принятое решение направлено также на обеспечение безопасности пешеходов.

Отмечается, что дорожные ограничения, введённые в связи с проведением соревнований, будут действовать до 23 числа.

