В Баку временно разрешили движение по автобусным полосам - ВИДЕО
В некоторых районах Баку временно разрешено движение по автобусным полосам, а работа парковочной службы приостановлена.
Изменения касаются проспекта Азадлыг, улицы Шамси Бадалбейли и ряда других территорий с интенсивным движением. По словам водителей, эта мера уже заметно сократила заторы.
Принятое решение направлено также на обеспечение безопасности пешеходов.
Отмечается, что дорожные ограничения, введённые в связи с проведением соревнований, будут действовать до 23 числа.
Подробнее - в видеоматериале Xəzər Xəbər.
306