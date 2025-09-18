 Пентагон подготовил проект создания «Золотого купола» | 1news.az | Новости
Пентагон подготовил проект создания «Золотого купола»

First News Media09:50 - Сегодня
Пентагон подготовил проект создания «Золотого купола»

Пентагон подготовил проект создания системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", передает агентство Блумберг со ссылкой на минобороны США.

"Генерал космических сил Майкл Гетлейн, который руководит планами президента Дональда Трампа по созданию системы ПРО "Золотой купол" завершил подготовку проекта для программы", - пишет агентство.

Отмечается, что два месяца назад Гетлейн обещал рассказать подробности о проекте, в том числе о стоимости, однако теперь Пентагон отказывает предоставлять детали.

Агентство пишет, что бюджетное управление американского конгресса (CBO) в настоящее время оценивает необходимые расходы на создание "Золотого купола" на гораздо более высоком уровне, чем заявлялось ранее. Только на космические перехватчики за 20 лет может уйти 542 миллиарда долларов.

При этом аналитик Тодд Харрисон из Американского института предпринимательства указывает в отчете, который цитирует агентство, что даже небольшие изменения в параметрах проекта могут обойтись в сотни миллиардов долларов.

В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.

Источник: РИА Новости

