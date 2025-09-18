В бакинском аэропорту задержана крупная партия контрабанды

Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте предотвратили попытку незаконного ввоза товаров.

Об этом 1news.az сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК).

Согласно информации, при досмотре багажа гражданина Азербайджанской Республики, прибывшего рейсом Пекин-Баку, были обнаружены и изъяты товары, не задекларированные таможенным органам, а именно: 20 меховых изделий различных марок, 400 комплектов брекетов, 143 стоматологических набора и 46 искусственных париков.