Обрушение пола на заводе в Бинагади: есть погибший
В Бинагадинском районе столицы произошёл несчастный случай на одном из сахарных заводов.
Около 14:00 17 сентября в поселке Бинагади обрушился деревянный пол в мастерской предприятия.
В результате происшествия жительница Баку Гюллю Гусейн гызы Гадималиева, 1963 года рождения, которая работала уборщицей на заводе, потеряла сознание и впоследствии скончалась.
На данный момент по факту случившегося ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента и определить причины обрушения. Органы правопорядка и специалисты проводят необходимые мероприятия для выяснения деталей происшествия и предотвращения подобных случаев в будущем.
