Обрушение пола на заводе в Бинагади: есть погибший

В Бинагадинском районе столицы произошёл несчастный случай на одном из сахарных заводов.

Около 14:00 17 сентября в поселке Бинагади обрушился деревянный пол в мастерской предприятия.

В результате происшествия жительница Баку Гюллю Гусейн гызы Гадималиева, 1963 года рождения, которая работала уборщицей на заводе, потеряла сознание и впоследствии скончалась.

На данный момент по факту случившегося ведется расследование, чтобы установить все обстоятельства инцидента и определить причины обрушения. Органы правопорядка и специалисты проводят необходимые мероприятия для выяснения деталей происшествия и предотвращения подобных случаев в будущем.

Источник: QafqazInfo

Джамиля Суджадинова