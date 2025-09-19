Этим детям будет выплачено единовременное пособие в размере 2600 манатов

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа получат единовременное пособие в размере 2600 (двух тысяч шестисот) манатов.

Как сообщает 1news.az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа по окончании общеобразовательных, профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений будут обеспечены единовременным пособием в размере 2600 (двух тысяч шестисот) манатов. Пособие будет выплачиваться за счёт сметы расходов соответствующего учебного заведения, в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Азербайджанской Республики №359 от 1 апреля 2025 года «О применении Закона Азербайджанской Республики №151-VIIQD от 7 марта 2025 года «О внесении изменений в Закон «О социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и урегулировании некоторых вопросов, связанных с этим»».