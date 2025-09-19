В рамках Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана стартовала квалификация «Формулы-2»

В столице Азербайджана, где в эти дни проходит Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025, стартовала квалификация «Формулы-2».

Эта сессия станет ключевой для определения стартовой решётки как для спринта, так и для воскресной гонки.

Квалификация проходит на знаменитой городской трассе Баку, известной своими технически сложными участками и быстрыми поворотами, которые создают дополнительные трудности для пилотов.

Результаты квалификации окажут важное влияние на распределение мест в обеих гонках.