Гази из Азербайджана приняли участие в мероприятии по случаю Дня ветеранов в Анкаре

Группа гази Карабахской войны посетила Министерство национальной обороны Турции, где приняла участие в торжественном мероприятии, приуроченном к отмечаемому 19 сентября в Турции Дню ветеранов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, наряду с министром нацобороны Яшаром Гюлером, участвовали начальник Генштаба Турции Сельчук Байрактароглу, командующие родами войск, гази и члены их семей из Турции и Азербайджана.

Обращаясь к собравшимся, Гюлер назвал ветеранов «гарантом нерушимости государственности Турецкой Республики». «Проявление уважения к гази и членам их семей – наш первостепенный долг», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

Турецкий министр привлек внимание к успешному выполнению многочисленных миссий ВС Турции, «нацеленных на вклад в безопасность и мир на широком пространстве от Балкан до Кавказа, от Ближнего Востока до Африки».

«Анкара остается незаменимым игроком глобальной архитектуры безопасности, придерживается конструктивной позиции по вопросам мирного разрешения конфликтов как в регионе, так и на международной арене», - подчеркнул Гюлер.