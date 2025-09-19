Фонд Возрождения Карабаха провел мероприятие на тему «Региональный мир, сотрудничество и стратегический взгляд на возрождение Карабаха»

18 сентября 2025 года при организации Фонда Возрождения Карабаха (QDF) состоялся форум, посвящённый теме «Региональный мир, сотрудничество и стратегический взгляд на возрождение Карабаха».

В мероприятии, организованнои в рамках деловой платформы «Друзья Фонда Возрождения Карабаха» по случаю пятой годовщины Дня памяти – 27 сентября, приняли участие Представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, Председатель Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, официальные лица, доноры и партнёры Фонда, члены семей шехидов, павших за Родину, а также представители общественности и СМИ.

Сначала минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность и суверенитет Родины.

С приветственными речами выступили Р. Гаджиев, М. Бабаев и Бахар Мурадова, которые отметили значимость мероприятия, а также обозначили темы для обсуждения.

Далее мероприятие продолжилось панельными дискуссиями.

Панельные дискуссии прошли под модерацией руководителя отдела по фандрайзингу и коммуникациям Фонда Возрождения Карабаха Парвин Багировой, и включали выступления Представителя Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтара Бабаева на тему «COP29 и устойчивые перспективы: опыт зелёной трансформации Карабаха», Председателя Правления Фонда Возрождения Карабаха Рахмана Гаджиева на тему «Роль памяти в построении устойчивого будущего», депутата Милли Меджлиса АР Нигяр Мамедовой на тему «Роль единства государства и общества в освобождении и возрождении Карабаха» и руководителя Центра исследований Южного Кавказа политического комментатора Фархада Мамедова на тему «Влияние 44-дневной Отечественной войны на региональную геополитику».

В ходе мероприятии также выступили представители компаний — доноров и партнёров Фонда Возрождения Карабаха.

В частности, Эхтирам Гулиев, учредитель компании Huner Group, Осман Каракуш, Председатель Правления ОАО Azərlotereya и Ильгар Нури, основатель группы компаний Veysaloglu и заместитель генерального директора группы по корпоративным функциям, которые отметили важность активного участия местных компаний в восстановлении освобождённых территорий и подробно рассказали о своей работе и проектах, реализованных в рамках сотрудничества с Фондом.

После выступлений мероприятие продолжилось сессией вопросов и ответов.

В завершение мероприятия спикерам были вручены хрустальные плакеты за поддержку форума, а каждому участнику — саженец оливкового дерева, символизирующий память, устойчивость и развитие.

Следует отметить, что в рамках мероприятия также была организована фотовыставка «От трагедии к Победе», отражающая восстановительно-строительные работы на освобождённых территориях.