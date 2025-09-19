Директор школы №308 уволена после скандальной аудиозаписи

Управление образования города Баку провело расследование в связи с аудиозаписью, на которой зафиксированы высказывания директора столичной средней школы №308.

По итогам проведённой проверки директор школы Тарана Мамедова была освобождена от занимаемой должности, а трудовой договор с ней расторгнут.

В заявлении Управления подчёркивается, что любые негативные проявления в образовательных учреждениях недопустимы. Обеспечение здоровой деловой атмосферы в школах и повышение эффективности работы учебных заведений остаются ключевыми приоритетами. Особое внимание уделяется принятию соответствующих мер в рамках законодательства в случае выявления несоответствующих нормам поведения в деятельности школы или педагогов.

Напомним, что в социальных сетях распространилась аудиозапись, принадлежащая директору расположенной в Ясамальском районе столицы школы №308 Таране Мамедовой.

На вышеуказанной записи слышны такие слова, как: «Я здесь тоже раб, я взяла деньги - и правильно сделала».

Кроме того, по утверждениям, в школе имели место случаи изменения оценок в аттестатах, то есть оценки, указанные в журналах, отличались от тех, что были вписаны в документы.