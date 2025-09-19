Администрация Трампа просит одобрить сделку по продаже оружия Израилю

Администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в Конгресс на одобрение сделки по продаже вооружения Израилю на сумму почти $6 млрд. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа добивается одобрения конгресса на продажу Израилю оружия. Этот шаг неизбежен, несмотря на ракетный удар Израиля по ХАМАС в Катаре и активизацию наступления в секторе Газа», — говорится в материале WSJ.

Согласно плану, $3,9 млрд предполагается направить на поставку ударных вертолётов AH-64 Apache, ещё $1,9 млрд — на приобретение 3 250 бронемашин для транспортировки пехоты. Реализация контракта займёт от двух до трёх лет.