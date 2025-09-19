Автогоночные команды показывают красоты Баку: Гран-при Азербайджана привлекает внимание всего мира - ФОТО

С 19 по 21 сентября в Баку проходит Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

В столице Азербайджана - Баку - проходит одно из самых зрелищных событий мирового автоспорта года - Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана, привлекающее внимание зрителей со всего мира.

Интерес к этому событию усиливается и благодаря автогоночным командам, которые активно делятся завораживающими кадрами Баку на своих страницах в социальных сетях.

Многомиллионная аудитория подписчиков следит не только за подготовкой гонщиков к одному из самых сложных этапов чемпионата, но и за впечатляющими кадрами азербайджанской столицы – судя по комментариям в социальных сетях, уникальные виды города Баку завораживают поклонников автогонок по всему миру.

Отметим, что нижеприведенные кадры, передающие атмосферу и красоту азербайджанской столицы, уже давно стали неотъемлемой частью контента, который привлекает внимание как фанатов автоспорта, так и любителей путешествий и культуры.