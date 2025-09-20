Пашинян заявил о намерении запустить референдум по новой Конституции

Правящая в Армении партия "Гражданский договор" рассчитывает получить на парламентских выборах 2026 года поддержку, чтобы запустить референдум по новой Конституции республики в международно-признанных границах, говорится в проекте декларации партии, которую зачитал в субботу премьер страны Никол Пашинян, передают армянские СМИ.

Выступая на съезде партии, Пашинян заявил, что "Гражданский договор", в числе прочего, приветствуя установившийся мир между Арменией и Азербайджаном, с целью обеспечения свободы, безопасности, благополучия страны и ее граждан, для "укрепления власти народа и опираясь на идеологию "реальной Армении" провозглашает установление Четвертой Республики Армения своей приоритетной стратегической целью".

"Для этой цели партия "Гражданский договор" обратится на очередных парламентских выборах 2026 года к народу с просьбой продлить свой мандат на управление Республикой Армения еще на пять лет, ожидая формирования конституционного большинства. Получив вотум доверия народа на выборах, партия инициирует процесс принятия новой Конституции Республики Армения путем общенационального референдума. Партия будет опираться на концепцию нерушимости международно-признанной суверенной территории Республики Армения площадью 29 743 квадратных километра на основе Алма-Атинской декларации 1991 года", - говорится в зачитанном Пашиняном проекте декларации.

Там же отмечается, что партия активизирует усилия, направленные на вступление Армении в Европейский союз, не противопоставляя это регионализации, а также сбалансированной и многовекторной внешней политике.