Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2030 года – ФОТО

Формула 1 официально подтвердила, что Гран-при Азербайджана в Баку останется частью календаря гоночного чемпионата до 2030 года.

Отметим, что уличная трасса в столице Азербайджана, известная своими драматичными поворотами и скоростными прямыми, стала одной из самых зрелищных в современной Формуле 1. С момента дебюта в 2017 году этап в Баку неоднократно радовал болельщиков непредсказуемыми гонками и яркими инцидентами.

Подчеркнем, что продление контракта укрепляет статус Азербайджана как важного этапа в мировом автоспорте и подтверждает стратегию Формулы 1 по сохранению уличных гонок в культовых городах.

Следующий Гран-при Азербайджана запланирован на 25-27 сентября 2026 года.