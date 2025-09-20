Звезды Формулы 1 встретились с фанатами на Бакинском приморском бульваре – ФОТО

В рамках Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 одно из самых ожидаемых событий гоночной недели - Fan Forum - состоялось в фан-зоне на Бакинском приморском бульваре.

Во время сессии на сцене всемирно известные пилоты Формулы-1 общались с болельщиками, отвечали на их вопросы, раздавали автографы и фотографировались. В отведённое каждой команде время фанаты получили возможность увидеть своих любимых гонщиков вблизи и разделить атмосферу гоночного уикэнда.

В субботу в Fan Forum приняли участие пилоты команд Haas, Ferrari, Alpine, Red Bull Racing и Mercedes.

Фото предоставлены пресс-службой Baku City Circuit