Членов семей шехидов и гази пригласили на Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО

В эти выходные Баку принимает Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на этом грандиозном спортивном празднике, за которым наблюдает многотысячная аудитория, в качестве почетных гостей присутствуют члены семей героических воинов, подаривших нашему народу историческую Победу во Второй Карабахской войне – шехидов и гази.

Кроме того, маленькие поклонники Формулы-1 приняли участие в развлекательных мероприятиях, организованных на бульваре.