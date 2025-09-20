Членов семей шехидов и гази пригласили на Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО
В эти выходные Баку принимает Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на этом грандиозном спортивном празднике, за которым наблюдает многотысячная аудитория, в качестве почетных гостей присутствуют члены семей героических воинов, подаривших нашему народу историческую Победу во Второй Карабахской войне – шехидов и гази.
Кроме того, маленькие поклонники Формулы-1 приняли участие в развлекательных мероприятиях, организованных на бульваре.
