В Азербайджане оштрафованы пилоты Формулы 2

По итогам спринтерской гонки Гран-при Азербайджана Формулы 2 в Баку были оштрафованы два пилота.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте гонок.

Лауренс ван Хупен из команды Trident создал аварийную ситуацию на втором повороте. Он получил 10-секундный штраф на сегодняшнюю основную гонку и начнет борьбу с 17-й позиции.

Другой гонщик Куш Майни (Dams Lukas Oil) был признан виновным в столкновении с Амори Корделем (Rodin Motorsport). Ему был назначен 5-тисекундный штраф. Опустившись на три позиции, Майни начнет основную гонку с 19-го места.

Отметим, что основная гонка Формулы 2 начнется сегодня в 11:00.