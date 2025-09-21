Пашинян высказался о модели патриотизма в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил непонимание, почему армянские товары, супермаркеты и футбольные клубы продолжают носить названия, связанные с турецкими топонимами.

Как передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, его, в частности, шокировало, что армянские дети не знают, что Арарат — это турецкая гора.

«Я подошел к костру, спросил детей, какая самая высокая гора в Армении. 70 процентов детей ответили, что Арарат. Они даже не знают, что Арарат не находится на территории Республики Армения», — посетовал Пашинян.

Его также возмущает тот факт, что в Армении футбольные команды часто носят названия, отсылающие к топонимам, которые сегодня ассоциируются с Турцией.

«Смотрю новости: "Ван“ победил "Алашкерт“». Задаюсь вопросом: может ли это иметь отношение к развитию футбола?»,— отметил глава армянского правительства.

В качестве вариантов названия для футбольных клубов премьер предложил «Раздан», «Иджеван» и «Арташат». Все это древние города, которые и сегодня находятся под контролем Армении.

Схожая проблема, по словам Никола Пашиняна, есть и с названиями супермаркетов. В этой связи он упомянул сети «Ван», «Алашкерт» и «Адана».

«На чём основана наша модель патриотизма? Давайте посмотрим, когда были написаны все эти книги, романы, пьесы. Они были написаны при Сталине, Хрущёве, Брежневе, в условиях советского «Главлита». Почему «Главлит» разрешил всё это публиковать? Он знал, что мы патриоты, но ему было важно не допустить этого патриотизма, не допустить его какой-либо связи с реальной Арменией, чтобы у народов Армянской ССР возникли такие противоречия друг с другом, которые были бы строго управляемы центральной властью», — сказал Пашинян.

Он предложил армянам задаться вопросом: почему итальянский клуб называется «Милан», и этот клуб является суперклубом, и почему армянская команда называется «Алашкерт», и, к сожалению, она не суперклуб?

«Может быть, стоит начать с этого, ведь психология важна во всём, и более всего - в спорте», — подчеркнул премьер-министр.