 Начался рабочий визит начальника Генерального штаба Азербайджанской армии в Беларусь | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Начался рабочий визит начальника Генерального штаба Азербайджанской армии в Беларусь

First News Media13:20 - Сегодня
Начался рабочий визит начальника Генерального штаба Азербайджанской армии в Беларусь

Начался рабочий визит первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева в Беларусь, совершаемый по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Павла Муравейко.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В рамках визита запланирована встреча генерал-полковника К.Велиева с его белорусским коллегой.

Поделиться:
281

Актуально

Точка зрения

Бакинский форум безопасности: Азербайджан объединяет мир в борьбе с терроризмом

Общество

В этот день завершится выплата пенсий по всей стране

Политика

Армения не поднимает вопрос об изменении Конституции Азербайджана - политолог

Общество

Погода на вторник: В Баку в основном без осадков

Политика

Вице-спикер парламента РА: Армения готова к открытию границы с Турцией хоть сегодня

В рамках I Международного инвестфорума обсудили тему «Стратегические хабы на фоне глобальных изменений»

Армения не поднимает вопрос об изменении Конституции Азербайджана - политолог

На судебном процессе по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с нападением на села Малыбейли и Гушчулар

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Состоялся обмен мнениями о причинах кризиса в азербайджано-французских отношениях - ФОТО

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян: ОАЭ хотят вывести двусторонние связи с Азербайджаном на более высокий уровень

Президент Поль Кагаме: Между Руандой и Азербайджаном есть много общего

Президент Руанды ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət - ФОТО

Последние новости

В Азербайджане из-за оползня приусадебный участок оказался под землёй - ФОТО

Сегодня, 16:38

Вице-спикер парламента РА: Армения готова к открытию границы с Турцией хоть сегодня

Сегодня, 16:35

Azercell предоставляет своим абонентам 3-месячную бесплатную подписку на «Wolt+»

Сегодня, 16:30

Рубинян: Зависимость Армении от одного полюса создала множество проблем

Сегодня, 16:25

В Баку пройдет PR Forum 2025

Сегодня, 16:15

В рамках I Международного инвестфорума обсудили тему «Стратегические хабы на фоне глобальных изменений»

Сегодня, 16:05

Тома Холланда госпитализировали со съемок новой части «Человека-паука»

Сегодня, 15:50

В этот день завершится выплата пенсий по всей стране

Сегодня, 15:42

Валех Алескеров: Мы сделаем так, чтобы инвесторам не приходилось контактировать с госструктурами

Сегодня, 15:35

В этот день на Земле усилятся геомагнитные бури

Сегодня, 15:30

В AYNA назвали нецелесообразным повсеместную прокладку автобусных полос

Сегодня, 15:25

Авария на трассе Шамкир-Гядабей, есть поградавшие

Сегодня, 15:15

У Маргариты Симоньян диагностировали рак

Сегодня, 15:08

В следующем учебном году в Стамбуле начнет работать азербайджанская школа

Сегодня, 15:05

Бакинский форум безопасности: Азербайджан объединяет мир в борьбе с терроризмом

Сегодня, 15:00

Армения не поднимает вопрос об изменении Конституции Азербайджана - политолог

Сегодня, 14:55

Инновационный саммит INMerge объявил Фонд «Red Hearts» своим социальным партнёром

Сегодня, 14:45

На судебном процессе по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с нападением на села Малыбейли и Гушчулар

Сегодня, 14:40

Великое возвращение: очередная группа переселенцев прибыла в село Гасанриз - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35

Кому будет выплачиваться пособие в размере 2600 манатов?

Сегодня, 14:20
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30