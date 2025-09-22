Начался рабочий визит начальника Генерального штаба Азербайджанской армии в Беларусь

Начался рабочий визит первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева в Беларусь, совершаемый по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил – первого заместителя министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Павла Муравейко.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В рамках визита запланирована встреча генерал-полковника К.Велиева с его белорусским коллегой.