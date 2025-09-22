Рашад Набиев: Зангезурский коридор может сыграть важную роль в Среднем коридоре

Азербайджан уже 5 лет продвигает повестку Зангезурского коридора, и в августе этого года проект был утвержден на международном уровне.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на проходящем в Баку I Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

«Я имею в виду трёхстороннюю встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это означает, что Зангезурский коридор станет важной артерией Среднего коридора», - сказал министр.

По его словам, Баку не рассматривает этот коридор как альтернативу существующим коридорам, а скорее считает, что он станет дополнительной артерией и будет иметь большое значение в определённые периоды, когда погодные или какие-то другие условия не позволят использовать отличные маршруты.

«Например, он создаст условия для увеличения грузоперевозок. В общей сложности же будет обеспечено около 15 миллионов тонн дополнительного грузооборота. Однако главное, что мы рассматриваем его не только как транзитный маршрут. Этот коридор также рассматривается как путь к процветанию стран региона в ближайшие годы», - подчеркнул Набиев.

Гафар Агаев