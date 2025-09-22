Армения не поднимает вопрос об изменении Конституции Азербайджана - политолог

Иреван не поднимает вопрос о содержании в Конституции Азербайджана территориальных претензий к Армении, следовательно, по этому вопросу есть понимание.

Об этом заявил Sputnik Армения заместитель директора аналитического центра им. Топчубашова Мурад Мурадов, который участвует в семинаре Парламентской Ассамблеи НАТО Rose Roth в Иреване.

Как отметил Мурадов, МИД Азербайджана давно уже четко заявил, что подписание мирного договора связано с изменением Конституции Армении, с исключением упоминаний о «потенциальных претензиях к территориальной целостности Азербайджана».

«Дай бог, в ближайшее время это будет достигнуто. Тогда не останется никаких преград для заключения полноценного мирного договора и установления дипотношений», – считает эксперт.

В частности, по его словам, речь идет об упоминании Карабаха в декларации о независимости Армении, что для Азербайджана является «болезненным вопросом, потенциальной миной замедленного действия».

На вопрос, нет ли в Конституции Азербайджана спорных для армянской стороны вопросов, Мурадов ответил, что в основном законе страны «нет прямых территориальных претензий к Армении».

«То, что страны парафировали договор в Вашингтоне, говорит о том, что есть понимание по этому вопросу. И тема Конституции Азербайджана не поднимается Ереваном», – заметил он.

Эксперт не исключил, что мирное соглашение может быть подписано в течение года после того, как в Армении будет проведен референдум по конституционным изменениям.

Что касается проблемы так называемых армянских «пленных», над которыми проходит суд в Баку, то Мурадов напомнил позицию Баку, согласно которой они являются подозреваемыми в совершении военных преступлений и нарушении территориальной целостности Азербайджана.