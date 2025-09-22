В рамках I Международного инвестфорума обсудили тему «Стратегические хабы на фоне глобальных изменений»

Панельная сессия на тему «Стратегические хабы на фоне глобальных изменений» прошла в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Как сообщает 1news.az, в сессии приняли участие официальные лица, эксперты ведущих мировых аналитических центров и представители международных организаций.

На панельной сессии, модератором которой выступил Тоби Грегори, представитель телеканала Euronews, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев рассказал о значении Азербайджана как важного транзитного узла, обеспечивающего доступ к мировым рынкам. Он также подчеркнул важность создания новых возможностей для развития связей на Южном Кавказе и в Центральной Азии в рамках инициативы «Один пояс, один путь» для региональной стабильности и развития. Министр отметил стратегическое значение диверсификации транспортных маршрутов между Востоком и Западом. Было отмечено, что Средний коридор играет важную роль в диверсификации транзитных возможностей, а Зангезурский коридор станет одной из его основных артерий.

В ходе сессии заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, заместитель министра энергетики Орхан Зейналов, посол Китая Лу Мэй, региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс, директор Центра международных и стратегических исследований Университета LUISS Раффаэле Марчетти, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза и экс-президент Нового банка развития Бразилии Маркос Тройхо поделились своими взглядами на стратегическое значение Южного Кавказа и Центральной Азии на фоне глобальных изменений, роль растущего потенциала этих регионов в международных отношениях и содействие трансрегиональной интеграции посредством инфраструктурных, энергетических и транспортных проектов.

В ходе сессии, состоявшей из двух частей на тему «Транснациональный путь к миру и процветанию (TRIPP)» и «Роль Южного Кавказа и Центральной Азии в глобальном сценарии», выступил известный экономист Нуриэль Рубини, гендиректор консалтинговой компании Roubini Macro Associates. Экономист поделился своими взглядами на макроэкономическую стабильность, правильное управление, роль финансового капитала и диверсификации в экономическом развитии, существующую синергию между технологиями и энергетикой, а также влияние традиционных и чистых источников энергии на экономическую диверсификацию. Было отмечено, что Южный Кавказ и Центральная Азия, играя стратегическую роль в новом многополярном порядке мировой экономики, выступают в качестве моста между Европой и Азией. А инициатива TRIPP является важным инструментом, который не только укрепляет экономическую интеграцию, но и способствует миру и процветанию в регионе.

Гафар Агаев