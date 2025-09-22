 В рамках I Международного инвестфорума обсудили тему «Стратегические хабы на фоне глобальных изменений» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

В рамках I Международного инвестфорума обсудили тему «Стратегические хабы на фоне глобальных изменений»

First News Media16:05 - Сегодня
В рамках I Международного инвестфорума обсудили тему «Стратегические хабы на фоне глобальных изменений»

Панельная сессия на тему «Стратегические хабы на фоне глобальных изменений» прошла в рамках I Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Как сообщает 1news.az, в сессии приняли участие официальные лица, эксперты ведущих мировых аналитических центров и представители международных организаций.

На панельной сессии, модератором которой выступил Тоби Грегори, представитель телеканала Euronews, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев рассказал о значении Азербайджана как важного транзитного узла, обеспечивающего доступ к мировым рынкам. Он также подчеркнул важность создания новых возможностей для развития связей на Южном Кавказе и в Центральной Азии в рамках инициативы «Один пояс, один путь» для региональной стабильности и развития. Министр отметил стратегическое значение диверсификации транспортных маршрутов между Востоком и Западом. Было отмечено, что Средний коридор играет важную роль в диверсификации транзитных возможностей, а Зангезурский коридор станет одной из его основных артерий.

В ходе сессии заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, заместитель министра энергетики Орхан Зейналов, посол Китая Лу Мэй, региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс, директор Центра международных и стратегических исследований Университета LUISS Раффаэле Марчетти, бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза и экс-президент Нового банка развития Бразилии Маркос Тройхо поделились своими взглядами на стратегическое значение Южного Кавказа и Центральной Азии на фоне глобальных изменений, роль растущего потенциала этих регионов в международных отношениях и содействие трансрегиональной интеграции посредством инфраструктурных, энергетических и транспортных проектов.

В ходе сессии, состоявшей из двух частей на тему «Транснациональный путь к миру и процветанию (TRIPP)» и «Роль Южного Кавказа и Центральной Азии в глобальном сценарии», выступил известный экономист Нуриэль Рубини, гендиректор консалтинговой компании Roubini Macro Associates. Экономист поделился своими взглядами на макроэкономическую стабильность, правильное управление, роль финансового капитала и диверсификации в экономическом развитии, существующую синергию между технологиями и энергетикой, а также влияние традиционных и чистых источников энергии на экономическую диверсификацию. Было отмечено, что Южный Кавказ и Центральная Азия, играя стратегическую роль в новом многополярном порядке мировой экономики, выступают в качестве моста между Европой и Азией. А инициатива TRIPP является важным инструментом, который не только укрепляет экономическую интеграцию, но и способствует миру и процветанию в регионе.

Гафар Агаев

Поделиться:
146

Актуально

Точка зрения

Бакинский форум безопасности: Азербайджан объединяет мир в борьбе с терроризмом

Общество

В этот день завершится выплата пенсий по всей стране

Политика

Армения не поднимает вопрос об изменении Конституции Азербайджана - политолог

Общество

Погода на вторник: В Баку в основном без осадков

Политика

ШОС не затягивает вопрос о членстве Баку и Иревана - бывший генсек организации

Вице-спикер парламента РА: Армения готова к открытию границы с Турцией хоть сегодня

В рамках I Международного инвестфорума обсудили тему «Стратегические хабы на фоне глобальных изменений»

Армения не поднимает вопрос об изменении Конституции Азербайджана - политолог

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Президент Ильхам Алиев поздравил лидера Мальты

Глава СНБ Армении прибыл в Баку

Президент Руанды Поль Кагаме посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения - ФОТО

Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян: ОАЭ хотят вывести двусторонние связи с Азербайджаном на более высокий уровень

Последние новости

ШОС не затягивает вопрос о членстве Баку и Иревана - бывший генсек организации

Сегодня, 16:50

В Азербайджане из-за оползня приусадебный участок оказался под землёй - ФОТО

Сегодня, 16:38

Вице-спикер парламента РА: Армения готова к открытию границы с Турцией хоть сегодня

Сегодня, 16:35

Azercell предоставляет своим абонентам 3-месячную бесплатную подписку на «Wolt+»

Сегодня, 16:30

Рубинян: Зависимость Армении от одного полюса создала множество проблем

Сегодня, 16:25

В Баку пройдет PR Forum 2025

Сегодня, 16:15

В рамках I Международного инвестфорума обсудили тему «Стратегические хабы на фоне глобальных изменений»

Сегодня, 16:05

Тома Холланда госпитализировали со съемок новой части «Человека-паука»

Сегодня, 15:50

В этот день завершится выплата пенсий по всей стране

Сегодня, 15:42

Валех Алескеров: Мы сделаем так, чтобы инвесторам не приходилось контактировать с госструктурами

Сегодня, 15:35

В этот день на Земле усилятся геомагнитные бури

Сегодня, 15:30

В AYNA назвали нецелесообразным повсеместную прокладку автобусных полос

Сегодня, 15:25

Авария на трассе Шамкир-Гядабей, есть поградавшие

Сегодня, 15:15

У Маргариты Симоньян диагностировали рак

Сегодня, 15:08

В следующем учебном году в Стамбуле начнет работать азербайджанская школа

Сегодня, 15:05

Бакинский форум безопасности: Азербайджан объединяет мир в борьбе с терроризмом

Сегодня, 15:00

Армения не поднимает вопрос об изменении Конституции Азербайджана - политолог

Сегодня, 14:55

Инновационный саммит INMerge объявил Фонд «Red Hearts» своим социальным партнёром

Сегодня, 14:45

На судебном процессе по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с нападением на села Малыбейли и Гушчулар

Сегодня, 14:40

Великое возвращение: очередная группа переселенцев прибыла в село Гасанриз - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:35
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30