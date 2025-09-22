В Баку пройдет PR Forum 2025

Один из самых престижных коммуникационных мероприятий Азербайджана - PR Forum 2025 - состоится 10 октября в головном офисе Yelo Bank при организационной поддержке компании Finance Time.

Ключевыми темами форума станут корпоративная социальная ответственность (КСО) и управление ценностью бренда.

В рамках мероприятия ведущие PR-специалисты страны, бизнес-лидеры, представители СМИ и эксперты в области коммуникаций обсудят ответственную позицию брендов перед обществом, интеграцию устойчивых ценностей в бизнес-стратегии, а также применение глобального опыта коммуникаций на местном рынке.

Сегодня КСО выходит далеко за рамки социальных проектов: она становится стратегическим инструментом формирования репутации компаний, укрепления общественного доверия и долгосрочного сохранения ценности бренда. PR Forum 2025 представит всесторонний анализ этой трансформации.

Участников форума ждут панельные дискуссии,презентации и широкие возможности для нетворкинга.

Основная цель — укрепление коммуникационных подходов азербайджанских компаний в соответствии с международными стандартами, создание новых партнерств и развитие диалога между бизнесом и обществом.

📅 Дата: 10 октября 2025 г.

📍 Место проведения: Yelo Bank, головной офис

🌐 Подробнее: www.prforum.az

🔗 Регистрация: https://www.prforum.az/registration.php