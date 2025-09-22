İTV: «Велодорожки в Баку затрудняют движение автомобилей, создавая пробки»

Общественное телевидение Азербайджана (İTV) выпустило сюжет с критикой увеличения и расширения велосипедных дорожек в Баку.

Как сообщает 1news.az, в сюжете утверждается, что новые велодорожки в Баку создают пробки.

Отмечается, что полосы, проложенные на узких улицах, не только затрудняют движение автомобилей, но и мешают работе расположенных поблизости предприятий. Подчёркивается, что велосипедные дорожки зачастую пустуют, а запрет на парковку автомобилей на этих улицах ведёт к снижению доходов предпринимателей.

Предприниматель Илькин Ибрагимов, владелец кофейни на проспекте Парламента, заявил, что из-за велодорожек оказался на грани разорения: «Здесь вообще не ездят на велосипедах. Было бы лучше, если бы вместо велополосы на проспекте сделали парковку. Это принесло бы доход в бюджет благодаря рабочим местам. К тому же, полосу нужно было делать на противоположной стороне, в районе школы №20, чтобы ученики могли ею пользоваться. А полоса на нашей стороне наносит нам большой ущерб».

Стоит отметить, что сюжет İTV вызвал недовольство сторонников «города для людей», которые подвергли телеканал критике.

Подробнее смотрите в видеоматериале.



