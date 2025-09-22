 İTV: «Велодорожки в Баку затрудняют движение автомобилей, создавая пробки» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

İTV: «Велодорожки в Баку затрудняют движение автомобилей, создавая пробки»

First News Media17:01 - Сегодня
İTV: «Велодорожки в Баку затрудняют движение автомобилей, создавая пробки»

Общественное телевидение Азербайджана (İTV) выпустило сюжет с критикой увеличения и расширения велосипедных дорожек в Баку.

Как сообщает 1news.az, в сюжете утверждается, что новые велодорожки в Баку создают пробки.

Отмечается, что полосы, проложенные на узких улицах, не только затрудняют движение автомобилей, но и мешают работе расположенных поблизости предприятий. Подчёркивается, что велосипедные дорожки зачастую пустуют, а запрет на парковку автомобилей на этих улицах ведёт к снижению доходов предпринимателей.

Предприниматель Илькин Ибрагимов, владелец кофейни на проспекте Парламента, заявил, что из-за велодорожек оказался на грани разорения: «Здесь вообще не ездят на велосипедах. Было бы лучше, если бы вместо велополосы на проспекте сделали парковку. Это принесло бы доход в бюджет благодаря рабочим местам. К тому же, полосу нужно было делать на противоположной стороне, в районе школы №20, чтобы ученики могли ею пользоваться. А полоса на нашей стороне наносит нам большой ущерб».

Стоит отметить, что сюжет İTV вызвал недовольство сторонников «города для людей», которые подвергли телеканал критике.

Подробнее смотрите в видеоматериале.


Поделиться:
406

Актуально

Мнение

Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум: Баку открывает двери ...

Политика

Организован III Бакинский Форум Безопасности - ВИДЕО

Общество

Самолет авиакомпании Ajet совершил экстренную посадку в аэропорт Баку из-за ...

Политика

В рамках I Международного инвестфорума обсудили тему «Стратегические хабы на ...

Общество

Агентство господдержки НПО и Фонд возрождения Карабаха объявят совместный конкурс для НПО

Пашинян, члены Минской группы и глава МИД Армении запрошены для допроса в качестве свидетелей в суде

Самолет авиакомпании Ajet совершил экстренную посадку в аэропорт Баку из-за сигнала тревоги

В Баку задержали пьяного нарушителя на скутере

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В Азербайджане оштрафованы владельцы известных ресторанов

Как долго продержится дождливая погода в Азербайджане?

Названы новые тарифы на такси от аэропорта до центра города и популярных гостиниц

Кадры наезда автобуса в центре Баку на женщину - ВИДЕО

Последние новости

Агентство господдержки НПО и Фонд возрождения Карабаха объявят совместный конкурс для НПО

Сегодня, 20:00

ХАМАС предложил Трампу выступить гарантом перемирия в Газе

Сегодня, 19:45

Али Нагиев: Органы спецслужб играют важную роль в противодействии угрозам системе безопасности

Сегодня, 19:30

Организован III Бакинский Форум Безопасности - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Подписан Меморандум о взаимопонимании о создании промпарка зеленой энергии на Абшероне

Сегодня, 19:00

«Реал» будет бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» - 2025

Сегодня, 18:45

Пашинян, члены Минской группы и глава МИД Армении запрошены для допроса в качестве свидетелей в суде

Сегодня, 18:30

Азербайджанский парапловец завоевал вторую медаль на чемпионате мира

Сегодня, 18:15

Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум: Баку открывает двери в экономику завтрашнего дня

Сегодня, 18:07

Самолет авиакомпании Ajet совершил экстренную посадку в аэропорт Баку из-за сигнала тревоги

Сегодня, 17:59

Парвиз Шахбазов: Азербайджан создаёт региональную платформу по зелёной энергетике

Сегодня, 17:35

Путин заявил, что РФ готова после 5 февраля придерживаться ограничений ДСНВ в течение года

Сегодня, 17:13

В Баку задержали пьяного нарушителя на скутере

Сегодня, 17:12

Микаил Джаббаров: Общая стоимость контрактов, подписанных только в первый день форума, достигла $5,5 млрд

Сегодня, 17:07

İTV: «Велодорожки в Баку затрудняют движение автомобилей, создавая пробки»

Сегодня, 17:01

Mastercard Insights подчеркивает роль спорта как катализатора туризма – ФОТО

Сегодня, 17:00

ШОС не затягивает вопрос о членстве Баку и Иревана - бывший генсек организации

Сегодня, 16:50

В Азербайджане из-за оползня приусадебный участок оказался под землёй - ФОТО

Сегодня, 16:38

Вице-спикер парламента РА: Армения готова к открытию границы с Турцией хоть сегодня

Сегодня, 16:35

Azercell предоставляет своим абонентам 3-месячную бесплатную подписку на «Wolt+»

Сегодня, 16:30
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30