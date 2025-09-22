Али Нагиев: Органы спецслужб играют важную роль в противодействии угрозам системе безопасности

Органы специальных служб играют важную роль в противодействии угрозам международной системе безопасности.

Об этом заявил начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев на III Бакинском форуме безопасности.

Он довел до сведения, что органы специальных служб играют важную роль в предотвращении террористических атак, вооруженных конфликтов, техногенных аварий и экологических катастроф, которые входят в число угроз международной системе безопасности, отметил необходимость демонстрации комплексного подхода во время гуманитарных кризисов образующихся в результате перечисленных негативных явлений, координированной деятельности структур безопасности и соответствующих учреждений стран.