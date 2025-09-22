Агентство господдержки НПО и Фонд возрождения Карабаха объявят совместный конкурс для НПО

В ближайшие дни Агентство господдержки НПО и Фонд возрождения Карабаха впервые объявят совместный конкурс для НПО.

Основным партнером конкурса выступит Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Об этом заявила менеджера по связям с общественностью Агентства государственной поддержки НПО Ульвия Гараева.

По её словам, в рамках конкурса будут приниматься проекты по конкретному направлению — активное вовлечение пострадавших от мин и сапёров в процесс просвещения по вопросам мин и неразорвавшихся боеприпасов (НВБ).