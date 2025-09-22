 Спасенные IDEA маралы выпущены на природный заповедник - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Спасенные IDEA маралы выпущены на природный заповедник - ВИДЕО

First News Media21:00 - Сегодня
Спасенные IDEA маралы выпущены на природный заповедник - ВИДЕО

На основании обращения гражданина, поступившего в Общественное объединение IDEA, было проведено очередное срочное расследование совместно с Министерством внутренних дел и Министерством экологии и природных ресурсов.

Как сообщили в Общественном объединении, в результате проведенного по инициативе IDEA расследования было установлено незаконное содержание в неволе 10 пятнистых сибирских маралов на территории ресторана Eden, расположенного в Гахском районе.

Спасенные маралы были изъяты с территории ветеринарами Бакинского зоологического парка, после чего прошли обследование и этап реабилитации.

Позднее, включая 8 маралов, спасенных в ходе предыдущих мероприятий, всего 18 особей были выпущены на территорию Шамахинского сафари-парка – экологического заповедника, обладающего всеми необходимыми условиями и просторной территорией для их свободного обитания.

Общественное объединение IDEA вновь призывает граждан беречь природу и не допускать незаконного содержания диких животных, а в случае выявления подобных фактов информировать Общественное объединение IDEA посредством горячей линии «1113 - Скорая помощь природе» или через официальные каналы в социальных сетях.


Поделиться:
385

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с главным исполнительным директором Brookfield Asset ...

Общество

На суде по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с Ходжалинским ...

Xроника

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк - ФОТО

Политика

Азербайджан и ЕС обсудили в рамках Генассамблеи ООН укрепление связей

Общество

В Каспийском море произошло землетрясение

На суде по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с Ходжалинским геноцидом, Гаракендской трагедией и другими преступлениями

Спасенные IDEA маралы выпущены на природный заповедник - ВИДЕО

Возле Бакинского Олимпийского стадиона образовались заторы в результате ДТП

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

В отношении Аднана Ахмедзаде вынесено решение об аресте

Названы районы Азербайджана, лидирующие по числу долгожителей

Малейка Аббасзаде назвала самые проблемные предметы на экзаменах

AYNA назвало сроки, когда в Баку станет меньше пробок

Последние новости

Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке с главным исполнительным директором Brookfield Asset Management - ФОТО

Сегодня, 23:12

В Каспийском море произошло землетрясение

Сегодня, 23:00

На суде по делу граждан Армении оглашены документы, связанные с Ходжалинским геноцидом, Гаракендской трагедией и другими преступлениями

Сегодня, 22:40

Трамп 23 сентября встретится с Зеленским

Сегодня, 22:20

Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Нью-Йорк - ФОТО

Сегодня, 22:00

В связи с атакой беспилотников воздушное пространство над Москвой закрыто - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 21:40

Обсуждены вопросы укрепления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сферах зеленой энергетики, инфраструктуры и промышленности

Сегодня, 21:20

Спасенные IDEA маралы выпущены на природный заповедник - ВИДЕО

Сегодня, 21:00

Джейхун Байрамов обсудил с румынским коллегой мирный процесс с Арменией

Сегодня, 20:40

Возле Бакинского Олимпийского стадиона образовались заторы в результате ДТП

Сегодня, 20:22

Азербайджан и ЕС обсудили в рамках Генассамблеи ООН укрепление связей

Сегодня, 20:20

Агентство господдержки НПО и Фонд возрождения Карабаха объявят совместный конкурс для НПО

Сегодня, 20:00

ХАМАС предложил Трампу выступить гарантом перемирия в Газе

Сегодня, 19:45

Али Нагиев: Органы спецслужб играют важную роль в противодействии угрозам системе безопасности

Сегодня, 19:30

Организован III Бакинский Форум Безопасности - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Подписан Меморандум о взаимопонимании о создании промпарка зеленой энергии на Абшероне

Сегодня, 19:00

«Реал» будет бойкотировать церемонию вручения «Золотого мяча» - 2025

Сегодня, 18:45

Пашинян, члены Минской группы и глава МИД Армении запрошены для допроса в качестве свидетелей в суде

Сегодня, 18:30

Азербайджанский парапловец завоевал вторую медаль на чемпионате мира

Сегодня, 18:15

Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум: Баку открывает двери в экономику завтрашнего дня

Сегодня, 18:07
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30