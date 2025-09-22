Спасенные IDEA маралы выпущены на природный заповедник - ВИДЕО

На основании обращения гражданина, поступившего в Общественное объединение IDEA, было проведено очередное срочное расследование совместно с Министерством внутренних дел и Министерством экологии и природных ресурсов.

Как сообщили в Общественном объединении, в результате проведенного по инициативе IDEA расследования было установлено незаконное содержание в неволе 10 пятнистых сибирских маралов на территории ресторана Eden, расположенного в Гахском районе.

Спасенные маралы были изъяты с территории ветеринарами Бакинского зоологического парка, после чего прошли обследование и этап реабилитации.

Позднее, включая 8 маралов, спасенных в ходе предыдущих мероприятий, всего 18 особей были выпущены на территорию Шамахинского сафари-парка – экологического заповедника, обладающего всеми необходимыми условиями и просторной территорией для их свободного обитания.

Общественное объединение IDEA вновь призывает граждан беречь природу и не допускать незаконного содержания диких животных, а в случае выявления подобных фактов информировать Общественное объединение IDEA посредством горячей линии «1113 - Скорая помощь природе» или через официальные каналы в социальных сетях.



