Наводнения и разрушения: Филиппины готовятся к мощнейшему тайфуну

Северные острова Филиппин готовятся к прямому удару супертайфуна «Рагаса», который уже получил статус урагана 5 категории.

По прогнозам синоптиков, скорость ветра внутри шторма достигает 230 км/ч, а штормовые нагоны могут превышать три метра, создавая высокий риск смертельно опасных наводнений и оползней.

Власти страны эвакуируют жителей прибрежных районов, закрывают школы и правительственные учреждения, включая столицу Манилу. На островах Батанес и Бабуян, где проживают около 20 тысяч человек, спасатели готовятся к возможным разрушениям домов и инфраструктуры.

Тайвань уже усилил меры безопасности, в уезде Хуалянь эвакуированы около 300 человек, приостановлено паромное сообщение и закрыты лесные тропы на юге и востоке острова. Хотя прямого выхода шторма на сушу здесь не ожидается, восточное побережье окажется под проливными дождями и порывистым ветром.

После прохождения над Филиппинами «Рагаса» направится к югу Китая. В провинции Гуандун власти предупреждают о «масштабном бедствии», а Гонконг готовится к резкому ухудшению погоды уже во вторник.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова