Что нужно сделать водителям при неисправности автомобиля на дороге? - ВИДЕО

Главное управление Государственной дорожной полиции опубликовало разъяснительное видео с предупреждением о важности соблюдения правил при вынужденной остановке транспортного средства.

Поводом для обращения стали участившиеся случаи, когда водители транспортных средств, остановившихся на проезжей части по причине технической неисправности, не принимают необходимых мер безопасности, создаётся внезапное и неожиданное препятствие для других участников движения, что зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям с тяжёлыми последствиями.

Сотрудники ГУГДП напоминают, что в случае технической неисправности или другой причины, заставившей остановиться на дороге, водитель обязан:

- немедленно включить аварийную световую сигнализацию;

- установить знак аварийной остановки на безопасном расстоянии от автомобиля;

- при возможности переместить транспортное средство на обочину.

В ведомстве подчёркивают, что выполнение этих простых, но жизненно важных действий помогает предотвратить трагедии и обеспечивает безопасность как водителя, так и других участников дорожного движения.