Министр: Азербайджан играет центральную роль не только в географическом плане

С точки зрения общей экономической капитализации региона Южного Кавказа и Центральной Азии, Азербайджан, естественно, играет здесь центральную роль не только географически, но и в плане логистики, энергетики и многих других сфер.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме.

По его словам, ценностное предложение для Азербайджана и региона следует рассматривать именно в этом контексте: «В рамках форума мы обсуждаем, с одной стороны, фрагментированную экономику, а с другой — роль развивающихся экономик. В плане более обширного региона Азербайджан также экономически относят к региону Ближнего Востока, и это не случайно. Ведь реализуемые дальновидные проекты нацелены на диверсификацию традиционно сильного энергетического сектора, а также на экономическую интеграцию, что более заметно с точки зрения политической структуры и контекста».

Министр отметил, что часто говорится о линии Восток-Запад, и она, несомненно, останется важной: «Но я считаю, что линия Север-Юг — это также направление, за которым следует внимательно следить, по крайней мере, на этом уровне».

Гафар Агаев