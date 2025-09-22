Вице-премьер: В видении «Азербайджан 2030» уделяется особое внимание образованию и стартапам

В видении «Азербайджан 2030» особое внимание уделяется образованию и стартапам», заявил вице-премьер страны Самир Шарифов, выступая на I Международном инвестиционном форуме в Баку.

По его словам, панель, посвященная цифровой трансформации, занимает особое место в программе форума, на ней будут представлены инициативы Азербайджана, инновационные проекты и стратегии технологического развития в этой сфере.

С. Шарифов отметил, что в Азербайджане успешно реализуются инициативы, связанные с бизнес-инкубаторами, программами господдержки стартапов и предпринимательской экосистемой.

«В то же время в стране увеличиваются инвестиции в образование, а развитие навыков молодёжи в сфере инноваций и технологий определено в качестве приоритета. В программе «Азербайджан 2030», утверждённой президентом Ильхамом Алиевым, образование обозначено как один из главных приоритетов правительства, и стратегический подход к этой сфере сыграет важную роль в долгосрочном социально-экономическом развитии страны», - подчеркнул вице-премьер.

Гафар Агаев