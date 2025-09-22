В рамках инвестиционного форума подписан ряд соглашений

Соглашение о проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании завода по опреснению воды в Каспийском море подписано между Азербайджаном и компанией ACWA Power (Саудовская Аравия).

Как сообщает 1news.az, это произошло в рамках прошедшего в Баку I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025).

Документ подписали председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов и главный исполнительный директор ACWA Power Марко Арселли.

Соглашение охватывает этапы проектирования, строительства, финансирования, эксплуатации и техобслуживания. Проект направлен на эффективное управление водными ресурсами в регионе и увеличение обеспечения питьевой водой.

Кроме того, на форуме было подписано соглашение о закупке переработанной воды. Документ подписали З.Микаилов, председатель правления Службы объединенного водоснабжения крупных городов Таир Халилов и М.Арселли.

В то же время министр экономики Микаил Джаббаров, председатель правления Агентства по развитию экономических зон при министерстве Сеймур Адыгезалов и М.Арселли подписали соглашение об аренде земельного участка, а министр финансов Сахиль Бабаев и М.Арселли — соглашение о государственной гарантии.

Гафар Агаев