В рамках инвестиционного форума подписан ряд соглашений
Соглашение о проектировании, строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании завода по опреснению воды в Каспийском море подписано между Азербайджаном и компанией ACWA Power (Саудовская Аравия).
Как сообщает 1news.az, это произошло в рамках прошедшего в Баку I Азербайджанского международного инвестиционного форума (AIIF-2025).
Документ подписали председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов и главный исполнительный директор ACWA Power Марко Арселли.
Соглашение охватывает этапы проектирования, строительства, финансирования, эксплуатации и техобслуживания. Проект направлен на эффективное управление водными ресурсами в регионе и увеличение обеспечения питьевой водой.
Кроме того, на форуме было подписано соглашение о закупке переработанной воды. Документ подписали З.Микаилов, председатель правления Службы объединенного водоснабжения крупных городов Таир Халилов и М.Арселли.
В то же время министр экономики Микаил Джаббаров, председатель правления Агентства по развитию экономических зон при министерстве Сеймур Адыгезалов и М.Арселли подписали соглашение об аренде земельного участка, а министр финансов Сахиль Бабаев и М.Арселли — соглашение о государственной гарантии.
Гафар Агаев