Стало известно, когда объявят представителя Азербайджана на «Детском Евровидении 2025»

23 сентября на Общественном телевидении (ITV) состоится пресс-конференция, на которой будет представлен исполнитель, который представит Азербайджан на «Детском Евровидении 2025».

Напомним, что в августе Азербайджан официально подтвердил участие в 23-м международном песенном конкурсе, который пройдёт 13 декабря в Тбилиси.

ITV ранее открыло приём заявок для национального отбора. Участниками могли стать дети в возрасте от 9 до 14 лет, представившие по две песни - на азербайджанском и иностранном языках. На первом этапе жюри отобрало самые яркие заявки, после чего шесть профессиональных экспертов оценивали финалистов по вокалу, сценической культуре и харизме.

Победитель отбора, имя которого будет названо 23 сентября, получит право представлять страну на престижном конкурсе.

