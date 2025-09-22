В каких районах и городах Азербайджана будет внедрена система «брутто-контракта»?

Система «брутто-контракта» на общественном транспорте Азербайджана будет внедрена в ряде городов и районов.

Как передает 1news.az, об этом заявил председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) Анар Рзаев на брифинге, посвящённом исполнению Указа Президента Ильхама Алиева о совершенствовании регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом.

Система «брутто-контракта» на общественном транспорте будет в первую очередь применена к автобусам, работающим на сжатом природном газе и электромоторах, которые уже переведены на безналичную оплату.

Она будет действовать в административных границах городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Нахчыван, Ханкенди, а также в Абшеронском, Агдамском, Шушинском и Лачинском районах.

Он также отметил, что в административных границах города Гянджа в эту систему планируется включить и дизельные автобусы, выпущенные после 1 января 2025 года.