Азербайджан выбрал 100 стипендиатов по международной программе имени Гейдара Алиева

Министерства науки и образования, иностранных дел Азербайджана объявили о завершении отбора кандидатов на 2025–2026 учебный год по программе «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева».

Так, из сотен претендентов из 64 стран мира победителями стали 100 человек, представляющие 51 государство. Они получат возможность обучаться на различных уровнях образования в ведущих университетах Азербайджана.

Программа охватывает девять высших учебных заведений страны, среди которых Университет ADA, Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Азербайджанский государственный экономический университет, Бакинский государственный университет, Бакинская высшая школа нефти, Бакинский инженерный университет, Нахчыванский государственный университет, Национальная академия авиации и Университет Хазар.

Образовательный грант предназначен для граждан стран — членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, а также представителей малых островных развивающихся государств и народов, имеющих исторические и культурные связи с Азербайджаном. Программа рассчитана на пять лет: ежегодно 100 иностранных граждан получают право на обучение в азербайджанских вузах, всего за период её действия грантами будут охвачены 500 студентов.

Источник: Report

Джамиля Суджадинова