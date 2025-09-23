BP: Вопрос, связанный с сырой нефтью на терминале Джейхан, уже решён

В настоящее время сырая нефть во всех резервуарах терминала Джейхан соответствует принятой спецификации.

Об этом в ответ на запрос АПА-Экономикс заявила руководитель пресс-службы компании «BP-Азербайджан» Тамам Баятлы.

По её словам, в настоящее время операции по загрузке сырой нефти на танкеры в терминале осуществляются в штатном режиме.

«Вопрос, связанный с сырой нефтью на терминале Джейхан, уже решён», — подчеркнула Тамам Баятлы.

Напомним, в июле в компанию BTC Co. поступила информация о потенциальной проблеме качества, связанной с органическими хлоридами в некоторых партиях сырой нефти, транспортируемой по нефтепроводу БТД.

Компания BTC Co. незамедлительно провела всестороннюю оценку качества сырой нефти на всех объектах, расположенных вдоль трубопровода. Результаты этих оценок показали, что качество сырой нефти на всех объектах вплоть до терминала Джейхан соответствует установленной спецификации. Дополнительно была проведена оценка качества сырой нефти, находящейся в резервуарах на терминале Джейхан. В результате было установлено наличие органических хлоридов в составе нефти в некоторых резервуарах. Немедленно были приняты соответствующие меры, и указанные резервуары были изолированы, были проведеы работы по расследованию инцидента и его полному устранению.

В настоящее время по трубопроводу БТД, в основном транспортируется нефть с АЧГ и конденсат с месторождения «Шахдениз» из Азербайджана. Кроме того, по БТД также транспортируются другие объемы каспийской сырой нефти и конденсата (Казахстан, Туркменистан, другие объемы, добываемые SOCAR в Азербайджане). Акционеры BTC Co.: bp (30.1%), SOCAR (32.97%), MOL (8.90%), TPAO (6.53%), Eni (5%), TotalEnergies (5%), ITOCHU (3.4%), ONGC Videsh (3.1%), ExxonMobil (2.5%) and INPEX (2.5%).