Пашинян заявил, что цель властей Армении - обеспечение стандартов ЕС

Цель властей Армении – повсеместно обеспечить стандарты Евросоюза, но при этом страна может и не стать членом ЕС.

Об этом на «Армянском форуме демократии» заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Нашей целью является обеспечение стандартов ЕС. Причем во всех сферах», - добавил Пашинян. В обществе, по его словам, много говорится о том, насколько реалистично или нереалистично членство Армении в ЕС.

«Правительство и политическое большинство говорят о том, что наша задача – достичь стандартов Евросоюза во всех сферах. Это самое важное, так как многие видят в этом определенные геополитические моменты», - отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул: следующим шагом в плане демократических реформ станет констатация того, что приверженность Армении ценностям ЕС неоспорима и непоколебима.

Источник: News.am