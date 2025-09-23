Образовательная программа Azercell «DataMinds Bootcamp» подготовила новых специалистов в области данных и искусственного интеллекта - ФОТО

11 выпускников получили возможность стажировки и трудоустройства в компании.

Образовательная инициатива Azercell «DataMinds Bootcamp», реализованная при технологической поддержке Amazon Web Services (AWS), успешно завершилась. В рамках семинедельного интенсивного курса 31 студента освоили новые знания и получили практические навыки в области данных и искусственного интеллекта.

Программа охватывала методику сбора и анализа данных, управления большими объемами информации и применения технологий ИИ. В рамках обучения эксперты Azercell из департамента Данных и Искусственного интеллекта провели интерактивные занятия по направлениям DataOps, MLOps и Generative AI, где участники смогли применить полученные знания на реальных проектах. Финальный этап программы включал подготовку к собеседованиям и профессиональные тренинги, что способствовало дальнейшему укреплению навыков командной работы, решения проблем и управления проектами.

Поздравляя выпускников, директор департамента Данных и Искусственного интеллекта Azercell Сабир Марданов и директор департамента цифровой трансформации Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Орхан Гулиев подчеркнули возрастающую роль работы с данными в процессах управления и принятия решений в современном мире, отметив вклад программы в развитие цифровой специализации и укрепление кадрового потенциала страны.

На мероприятии были отмечены достижения участников программы вручением соответствующих сертификатов. Выпускники поделились своими впечатлениями, подчеркнув, что сочетание теоретической подготовки и практических кейсов стало прочной основой для их будущего профессионального ростa.

Одиннадцать студентов, показавших лучшие результаты, получили возможность прохождения стажировки и трудоустройства в Azercell. В их числе молодые таланты, обучающиеся в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (ADNSU), Бакинском инженерном университете, Нью-Йоркском университете (NYU), Университете ADA, Французско-азербайджанском университете (UFAZ) и Бакинской высшей школе нефти.

Реализуя инициативы, подобные «DataMinds Bootcamp», Azercell продолжает поддерживать развитие экосистемы образования, инноваций и цифровых технологий в Азербайджане. Создавая условия для освоения молодыми талантами современных технологических навыков, компания вносит значимый вклад в цифровую трансформацию страны, укрепление инновационной среды и подготовку высококвалифицированных специалистов.

