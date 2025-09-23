 TƏBİB поблагодарил водителей - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

TƏBİB поблагодарил водителей - ВИДЕО

Фаига Мамедова16:25 - Сегодня
TƏBİB поблагодарил водителей - ВИДЕО

TƏBİB (Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями) поблагодарило водителей, которые уступают дорогу машинам скорой помощи.

Как сообщает 1news.az, TƏBİB распространило информацию по этому поводу.

«Мы призываем каждого водителя уступать дорогу автомобилям скорой помощи.

Представленный нами видеоролик призван поощрять и благодарить водителей, которые уступают дорогу автомобилям скорой помощи, соблюдая при этом правила дорожного движения. Самое главное - он служит примером для других», - говорится в сообщении.

