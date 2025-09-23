Эрдоган: Мы рады предпринятым в Вашингтоне шагам на пути к прочному миру между Баку и Ереваном

Мы поддерживаем стороны с первого дня в деле обеспечения мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об этом в своем выступлении на высокоуровневых дебатах в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он выразил удовлетворение шагами, предпринятыми 8 августа на пути к установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией.

«Я хотел бы еще раз поблагодарить Президента США Дональда Трампа за поддержку этого процесса, возглавляемого Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В этом смысле я хотел бы заявить, что процесс нормализации отношений между нашей страной и Арменией продолжается», — добавил Эрдоган.