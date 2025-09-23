 Бельгия, Люксембург, Монако и Мальта объявили о признании Палестины | 1news.az | Новости
В мире

Бельгия, Люксембург, Монако и Мальта объявили о признании Палестины

08:45 - Сегодня
Ряд европейский стран следом за Францией объявил о признании Палестинского государства во время международной конференции высокого уровня по решению о создании двух государств на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает CNN.

Так, в числе признавших Палестину теперь Бельгия, Монако, Люксембург и Мальта.

Великобритания, Канада, Австралия и Португалия официально признали Палестину днем ранее.

Как отмечает телеканал, число стран, признавших Палестинское государство, на данный момент превысило 145.

Выступая на конференции, князь Монако Альбер II отметил, что страна подтверждает "непоколебимую поддержку существования Израиля" и признает Палестину "в качестве государства в соответствии с международным правом". Он подчеркнул важность поиска "сбалансированного и долгосрочного" решения конфликта Израиля и палестинского движения ХАМАС.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, в свою очередь, назвал признание Палестинского государства "приверженностью надежде, дипломатии" и решению о создании двух государств.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сообщил, что его страна признает Палестинское государство, подавая "мощный политический и дипломатический сигнал", однако это признание вступит в силу только после освобождения всех заложников и отстранения ХАМАС от управления Палестиной.

"Эффективное установление дипломатических отношений с новым государством Палестина, включая открытие посольства Бельгии и заключение международных соглашений, будет осуществляться после достижения целей Нью-Йоркской декларации", - добавил Де Вевер.

Министр иностранных дел Андорры Имма Тор Фаус заявила, что ее страна намерена признать Палестину при наличии определенных условий. По ее словам, будущее палестинское государство "должно быть демилитаризовано и существовать под реформированным управлением правительства, не связанного с ХАМАС".

"Когда будут выполнены все условия и если мы сможем гарантировать полную региональную интеграцию Израиля, это признание вступит в силу", - заявила глава МИД.

В свою очередь, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули сообщил, что Каир намерен провести международную конференцию по сектору Газа, посвященную восстановлению анклава, после достижения прекращения огня.

Он отметил, что конференция поможет "мобилизовать необходимое финансирование" для восстановления, и призвал международное сообщество внести свой вклад в эти усилия "как неотъемлемую часть любого серьезного шага по воплощению решения о создании двух государств в реальность".

Президент Индонезии Прабово Субианто подтвердил предложение своей страны предоставить миротворческие силы для стабилизации ситуации в секторе Газа после завершения конфликта.

В начале конференции в формате видеообращения выступил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, заявив, что ХАМАС не должен играть никакой роли в управлении сектором Газа в будущем, и призвал движение сложить оружие.

"ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской национальной администрации. (...) Мы хотим единого государства без оружия, государства с единым законом и едиными легитимными силами безопасности", - подчеркнул Аббас.

Он заявил о своей приверженности организации президентских и парламентских выборов после окончания конфликта, а также сообщил о намерении подготовить в течение трех месяцев временную конституцию, чтобы обеспечить передачу власти.

"Мы высоко оцениваем позицию стран, признавших государство Палестина, и призываем тех, кто это еще не сделал, последовать их примеру", - сказал Аббас.

Источник: Interfax

