«Gabala Hospitality Group» представила Азербайджан на «Международных днях гастрономии» в Париже - ФОТО - ВИДЕО

Одна из крупнейших туристических компаний Азербайджана – “Gabala Hospitality Group” – приняла участие в «Международных днях гастрономии», прошедших в Париже.

Азербайджанский павильон, расположенный рядом с Эйфелевой башней, вызвал большой интерес у посетителей. Организованный Посольством Азербайджана во Франции совместно с Ассоциацией «Друзья Азербайджана», павильон с первых дней фестиваля находился в центре внимания гостей.

В рамках мероприятия “Gabala Hospitality Group” представила богатое кулинарное наследие живописного региона Габала, который считается гастрономической туристической дестинацией страны. Шеф-повара группы Эльмар Алиев и Расим Наджафов угощали посетителей шах-пловом, долмой, пловом с каштанами, различными соленьями, а также национальными сладостями – шекербура, пахлава, бадембура, вареньями и традиционным азербайджанским чаем. Кроме того, на стенде были представлены премиальные вина региона – Savalan, а также различные национальные продукты.

Известные французские шеф-повара – Сирил Руке Прово и Кристоф Жоффруа – также посетили азербайджанский павильон и высоко оценили национальные блюда.

Генеральный директор “Gabala Hospitality Group” Шабнам Ферман отметила:

«Мы очень рады, что внесли свой вклад в популяризацию Габалы как гастрономической дестинации. Благодарим Посольство Азербайджана во Франции и Ассоциацию “Друзья Азербайджана” за предоставленную возможность. Наше участие в павильоне позволило представить дух Габалы, её богатые вкусы и культурное наследие международной аудитории».

Следует отметить, что «Международные дни гастрономии» в Париже проводятся с 2016 года. В нынешнем году в фестивале приняли участие павильоны более чем из 60 стран, а общее количество посетителей превысило 40 тысяч человек.

“Gabala Hospitality Group” – одна из крупнейших туристических компаний Азербайджана. В портфель компании входят Tufandağ Mountain Resort –горнолыжный и летний курорт, первая национальная сеть пятизвездочных отелей Qafqaz Hotels & Resorts, парк развлечений Gabaland, профессиональный стрелковый клуб Gabala Shooting Club, а также первый и единственный центр рафтинга в Азербайджане – Rafting Gabala.

