Задержан аферист, собиравший деньги, выложив фотографии больного ребёнка

Мужчина, собиравший пожертвования, выложив без разрешения фотографии ребёнка жительницы Хазарского района Баку Мирвари Турабовой, задержан.

Как сообщил Qafqazinfo сотрудник пресс-службы МВД, лейтенант полиции Эльбрус Ибрагимов, полиция провела расследование по обращению гражданки. В нём сообщалось о неправомерном использовании информации о болезни её малолетнего ребёнка, распространении его фотографий в социальных сетях и сборе денег таким способом, передает 1news.az.

В результате расследования сотрудниками полиции был задержан 23-летний Фейруз Гахраманов, подозреваемый в совершении этого деяния. Было установлено, что на банковский счёт, размещённый на созданной им странице в социальной сети, различными людьми было переведено около 10 000 манатов.

По данному факту в Управлении полиции Хазарского района продолжается расследование.

