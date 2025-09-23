Мартин Гаррикс: «Баку такой красивый город!» - ФОТО - ВИДЕО

Один из самых востребованных диджеев планеты, икона электронной сцены Мартин Гаррикс выступил 20 сентября 2025 года в Crystal Hall в рамках Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025.

Делясь в Instagram своими впечатлениями о столице Азербайджана, М.Гаррикс отмечает следующее: «Очень особенный уикенд в Баку! Безумная гонка, потрясающее шоу и такой красивый город! Спасибо за приглашение, F1».

Отметим, что Мартин Гаррикс выступал на крупнейших музыкальных фестивалях мира, таких как Tomorrowland, Ultra MusicFestival, Coachella и Creamfields, завоевав любовь миллионов слушателей. Его хиты «Animals», «Scared to Be Lonely», «In the Name of Love» и «Don't Look Down» добились огромного успеха во всем мире. Он сотрудничал с такими артистами, как Дуа Липа, Биби Рекса и Боно. Не достигнув и 30 лет, артист несколько лет подряд признавался №1 диджеем мира.

