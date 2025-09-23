Глава МАГАТЭ провел интенсивные консультации с Арагчи
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провёл интенсивные консультации с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, написал Гросси в социальной сети X.
Встреча состоялась на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Продолжил интенсивные консультации с министром иностранных дел Ирана Арагчи по поводу ядерной программы», — написал Гросси.
Подробности переговоров не раскрываются.
