Глава МАГАТЭ провел интенсивные консультации с Арагчи

First News Media00:10 - Сегодня
Глава МАГАТЭ провел интенсивные консультации с Арагчи

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провёл интенсивные консультации с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, написал Гросси в социальной сети X.

Встреча состоялась на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Продолжил интенсивные консультации с министром иностранных дел Ирана Арагчи по поводу ядерной программы», — написал Гросси.

Подробности переговоров не раскрываются.

