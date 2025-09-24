 В Азербайджане утверждены состав и порядок работы новой комиссии по расследованию авиапроисшествий | 1news.az | Новости
В Азербайджане утверждены состав и порядок работы новой комиссии по расследованию авиапроисшествий

First News Media15:00 - Сегодня
Утверждены "Положение о Постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов" и "Состав и порядок работы Постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов".

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Данное решение вносит важные институциональные изменения в сферу обеспечения безопасности полетов. Действовавшие ранее нормативные документы отменены, а механизмы расследования и регулирования определены более современными и основанными на международной практике.

Создание новой Постоянной комиссии будет способствовать оперативному, прозрачному и эффективному расследованию авиационных происшествий и инцидентов. Это также направлено на повышение стандартов безопасности полетов в гражданской авиации.

В то же время Положение, состав и порядок работы комиссии уже получили официальную правовую основу, направленную на правильную оценку чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в авиационной отрасли, и их предотвращение в будущем.

Согласно постановлению, состав Постоянной комиссии по расследованию авиационных происшествий и инцидентов следующий:

Председатель Постоянной комиссии

Премьер-министр Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Постоянной комиссии

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Члены Постоянной комиссии:

Генеральный прокурор Азербайджанской Республики
Министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Министр обороны Азербайджанской Республики
Министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Председатель Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики

Начальник Службы государственной охраны Азербайджанской Республики
Начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики
Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
Начальник Службы внешней разведки Азербайджанской Республики
Начальник Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики
Начальник Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики.

