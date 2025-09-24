В Баку стартовал юниорский Гран-при по фигурному катанию - ФОТО

В Баку 24 сентября в Спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева прошла официальная церемония открытия соревнований «Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию среди юниоров».

Как передает 1news.az, выступая на церемонии, министр молодёжи и спорта Фарид Гаибов отметил, что впервые проводимый в Азербайджане турнир «Гран-при по фигурному катанию среди юниоров» является новым этапом в развитии зимних видов спорта в стране. Министр подчеркнул, что Президент Ильхам Алиев всегда уделяет особое внимание и заботу о сфере спорта, благодаря чему в стране создаётся современная спортивная инфраструктура, а целенаправленная политика в этом направлении позволила Азербайджану занять важное место в мире как спортивной стране. Фарид Гаибов отметил, что проведение Гран-при открывает новые возможности не только для фигурного катания, но и для развития зимних видов спорта в целом, и пожелал спортсменам успехов.

Президент Международного союза конькобежцев Ким Джо Юл выразил удовлетворение тем, что Гран-при по фигурному катанию среди юниоров проходит в такой динамично развивающейся стране, как Азербайджан.

Он сказал, что благодаря современной спортивной инфраструктуре, опыту в организации и поддержке, оказываемой молодёжи, Азербайджан стал надёжным партнёром для международного спортивного сообщества.

Он также отметил, что Гран-при послужит продвижению фигурного катания в регионе, укреплению спортивных связей между различными странами и создаст основу для проведения в будущем ещё более крупных международных соревнований в Азербайджане.

Следует отметить, что Гран-при, который впервые проводится в Азербайджане при организации Государственного агентства по туризму, Министерства молодёжи и спорта, Федерации зимних видов спорта Азербайджана и Международного союза конькобежцев, продлится 3 дня. В соревнованиях «Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров» примут участие 92 спортсмена из 38 стран. В первый день Гран-при мужчины и женщины выступят с короткой программой.

25 сентября мужчины покажут произвольную программу, а танцевальные пары - короткий танец.

26 сентября женщины представят произвольную программу, а танцевальные пары - произвольный танец.